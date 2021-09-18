18.09.2021 (10:30)

Сотрудники ВАИ провели акцию «Внимание, дети!» для первоклассников Симферопольской гимназии

Сотрудники 16-й (территориальной) военной автоинспекции (ВАИ) приняли участие в акции «Внимание, дети!» и провели занятия с учащимися первого класса Гимназии №9, города Симферополь. В ходе занятий военнослужащие ознакомили и напомнили ребятам о правилах дорожного движения.

Военные рассказали и показали первоклассникам, как необходимо переходить улицы и перекрестки, а также строить более безопасный маршрут к дому. Ребята узнали об особенностях перехода проезжей части при наличии светофора и его отсутствии, при движении на велосипеде.

Урок по безопасности дорожного движения сотрудники ВАИ провели на специально оборудованной уличной площадке, имитирующей различные элементы дороги (перекрёстки, пешеходные переходы, знаки дорожного движения и светофоры).

Занятие проходило в рамках игры, где дети под руководством военнослужащих разыгрывали разные ситуации, которые могут возникнуть на дороге. А по окончанию мероприятия всем ученикам были вручены сладкие подарки и памятки с основными правилами дорожного движения.

Цель проведения данной акции - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и сокращение несчастных случаев с участием детей на дорогах в Республике Крым.

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