18.09.2021 (08:55)

На учении в Волгоградской области передовые авианаводчики обеспечили высадку подразделений, действующих на вертолетах

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и «Ночных охотников» Ми-28Н под управлением передовых авианаводчиков успешно десантировали в тыл условного противника мотострелковую роту на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В двустороннем тактическом учении принимают участие батальонные тактические группы горные мотострелки из состава бригады 49-й общевойсковой армии, дислоцированной в Карачаево-Черкессии.

Впервые под руководством командиром батальона одной из сторон учения на учении действовала огневая группа обеспечения прорыва, в составе которой применялись противотанковые ракетные комплексы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные станковые пулеметы, закрепленные на бронетехнике. Для преодоления заминированного участка мотострелки использовали возможности установки разминирования УР-83П, так называемые «Змей-Горынычи».

Также на учении командиры батальонных тактических групп активно использовали новые элементы боевого порядка и способы тактических действий, в том числе кочующие минометы на грузовиках, разведывательно-огневые комплексы с самоходными гаубицами и артиллерийскими установками, маневренные группы минирования.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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