18.09.2021 (08:30)

Мобильные группы РЭБ обеспечили маневрирование горных стрелков на учении в Волгоградской степи

Мобильные группы радио-электронной борьбы (РЭБ) обеспечили прикрытие маневренных огневых засад и засад противотанковых управляемых комплексов (ПТУР) в рамках двустороннего батальонного тактического учения подразделений мотострелкового горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Горные стрелки ЮВО из Карачаево-Черкессии отрабатывают в волгоградских степях порядок перехода в наступление в условиях противодействия тактического десанта условного противника. Командиры батальонных тактических групп в условиях, максимально приближенных к боевым, осваивают новые элементы боевого порядка и способы тактических действий. В целях своевременного обнаружения колонн противника на наблюдательных постах разведчики использовали комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец», радиолокационные станции и станции ближней разведки. Скрытное управление войсками обеспечили ретрансляторы радиостанций Р-187П1 «Азарт», установленные на вышках и беспилотных летательных аппаратах.

Для выявления и уничтожения целей противника командиры подразделений применили различные типы разведывательно-огневых комплексов.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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