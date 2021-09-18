18.09.2021 (08:00)

Медики ЮВО эвакуировали условно раненых военнослужащих во время двусторонних тактических учений в Южной Осетии

Медицинские специалисты российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе двустороннего батальонного тактического учения отработали действия по поиску и эвакуации условно раненых военнослужащих на полигоне Тарское в Южной Осетии.

Военные медики выполнили поиск и эвакуацию «пострадавших» военнослужащих из неисправных поврежденных бронеобъектов с применением комплекса разведки, управления и связи «Стрелец».

«Раненые» солдаты для вызова помощи использовали планшеты, входящие в состав индивидуального комплекса. Командир медицинского подразделения, получив координаты местонахождения пострадавших, отдавал указания для оказания помощи эвакуационной группе.

При эвакуации применялись новейшие средства фиксации частей тела пострадавших из комплектации ранца специального РС-05 для медицинских подразделений. Для переноса «раненых» использовались транспортно-иммобилизирующие матрацы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность пострадавшего и перемещать его в вертикальном и наклонном положениях.

Всего в двусторонних учениях приняло участие около 1,5 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники.

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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