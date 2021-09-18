18.09.2021 (07:30)

На Камчатке 90 семей моряков-подводников получили новое жильё

На Камчатке 90 семей военнослужащих Подводных сил Тихоокеанского флота получили новое комфортабельное жильё по месту прохождения военной службы.

Моряки-подводники получили ключи от 40 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 10 трёхкомнатных новых квартир, построенных по принципу «заходи и живи».

В доме есть всё необходимое: выполнена внутренняя отделка с применением высококачественных материалов, ламинат на полу, керамическая плитка в санузлах и на кухне, установлены счётчики воды и электроэнергии, подключены коммуникации и системы принудительной вентиляции и вытяжки.

В квартирах уже установлены кухонные гарнитуры, обеденные и письменные зоны, диваны, кресла, шкафы и мебель для детских комнат.

Строители учли сейсмические и климатические условия региона -выполнили усиленные железобетонные фундаменты и каркасы, установлены 3-х камерные стеклопакеты, применены эффективные тепло и пароизоляционные материалы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице