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18.09.2021 (07:15)

С молодыми офицерами соединений и воинских частей ВВО в Забайкалье проведены занятия по финансовой грамотности

В целях повышения финансовой грамотности офицеров – выпускников военных образовательных учреждений 2021 года, командованием соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, совместно с сотрудниками профильных финансовых органов и представителей ведущих банковских организаций проведено занятие по безопасности в сфере денежного обращения.

Основными рассматриваемыми вопросами явились вопросы денежного довольствия офицеров, оформления военной ипотеки, а также получения дебетовых банковских карт военнослужащими и членами их семей.

Помимо этого с офицерами проведены предупредительные и информационно-воспитательные мероприятия по финансовой грамотности, в том числе: беседы, социологические исследования и методические занятия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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