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18.09.2021 (07:00)

Около 900 школьников за один день стали посетителями военно-патриотического парка «Патриот» в городе Белогорске

Мероприятие проводилось по инициативе командующего Амурским общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО) генерала-майора Александра Санчика и администрации города Белогорска. Целью массовой выездной экскурсии стоит военно-патриотическое воспитание молодежи младшего и допризывного возраста. В мероприятии приняли участие учащиеся 11 школ города Белогорска и Белогорского района. Каждый класс сопровождал военнослужащий, который рассказывал о поселении партизан. В партизанской деревне гиды рассказывали о представленных в землянках экспонатах, а также о жизни и быте Советских партизан в годы Великой отечественной войны. Многие из посетителей партизанской деревни видели все это впервые в жизни. Дети могли примерить на себя военные тулупы, подержать в руках оружие военных лет, фотографировались с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Ребята получили много новых знаний и положительных эмоций.

Военно-патриотический парк «Патриот» - это  уникальный по своему замыслу, содержанию и цели проект. Он представляет собой комплекс тематических секторов, рассказывающих как об истории Великой Отечественной войны, так и современной армии. Парк построен силами военнослужащих при содействии администрации города в течении нескольких месяцев. В настоящее время парк постоянно совершенствуется и пополняется новыми выставочными экспонатами.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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