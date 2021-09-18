Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.09.2021 (06:45)

?Инженеры общевойсковой армии ВВО в Забайкалье в ходе учения развернули станции для добычи и очистки воды

Военнослужащие инженерного полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе учения отработали порядок добычи и очистки воды с использованием новейшего оборудования, состоящего на вооружении.

На одном из этапов учения специалисты инженерных войск оборудовали пункт добычи и очистки воды, а также выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10.

При обустройстве пункта полевого водообеспечения особое внимание уделялось правильному расположению элементов рабочей площадки, маскировке и защите техники от средств разведки и воздушного нападения условного противника.

Военнослужащие выполнили забор воды из стационарных источников, провели её очистку и опреснение – всего было обработано более 10 тонн жидкости. В дальнейшем вода в специальных цистернах была доставлена подразделениям, выполняющим учебные задачи вблизи пункта постоянной дислокации.

По своим тактико-техническим характеристикам станция очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

В практическом этапе учения приняло участие порядка 100 военнослужащих, было задействовано более десятка единиц военной и специальной техники из состава инженерного полка ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Забайкалье сотрудники военной автоинспекции ВВО проводят акцию «Осторожно, дети!»
Погрузку вооружения и военной техники на ж/д платформы завершили военнослужащие ВВО в Республике Бурятия для убытия на международные учения в Монголию
На Камчатке объекты Министерства обороны готовы к отопительному сезону
Крупномасштабным огнем из всех орудий завершился полевой выход ракетных войск и артиллерии в Амурском общевойсковом объединении ВВО

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false