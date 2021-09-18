18.09.2021 (06:45)

?Инженеры общевойсковой армии ВВО в Забайкалье в ходе учения развернули станции для добычи и очистки воды

Военнослужащие инженерного полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе учения отработали порядок добычи и очистки воды с использованием новейшего оборудования, состоящего на вооружении.

На одном из этапов учения специалисты инженерных войск оборудовали пункт добычи и очистки воды, а также выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10.

При обустройстве пункта полевого водообеспечения особое внимание уделялось правильному расположению элементов рабочей площадки, маскировке и защите техники от средств разведки и воздушного нападения условного противника.

Военнослужащие выполнили забор воды из стационарных источников, провели её очистку и опреснение – всего было обработано более 10 тонн жидкости. В дальнейшем вода в специальных цистернах была доставлена подразделениям, выполняющим учебные задачи вблизи пункта постоянной дислокации.

По своим тактико-техническим характеристикам станция очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

В практическом этапе учения приняло участие порядка 100 военнослужащих, было задействовано более десятка единиц военной и специальной техники из состава инженерного полка ВВО.

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