18.09.2021 (06:30)
В Забайкалье сотрудники военной автоинспекции ВВО проводят акцию «Осторожно, дети!»
В Забайкальском крае сотрудники военной автомобильной инспекции Восточного военного округа проводят профилактическую акцию «Осторожно, дети!».
Инспекторы напоминают военнослужащим и гражданскому персоналу правила проезда участков вблизи школ и детских садов, а также раздают памятки. В ряде школ проводятся уроки по правилам дорожного движения. Детям рассказывается, как необходимо переходить улицы и перекрестки, а также строить более безопасный маршрут между домом и школой.
Мероприятия в рамках акции «Осторожно, дети!» направлены на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военнослужащими-владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.
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