18.09.2021 (06:30)

В Забайкалье сотрудники военной автоинспекции ВВО проводят акцию «Осторожно, дети!»

В Забайкальском крае сотрудники военной автомобильной инспекции Восточного военного округа проводят профилактическую акцию «Осторожно, дети!».

Инспекторы напоминают военнослужащим и гражданскому персоналу правила проезда участков вблизи школ и детских садов, а также раздают памятки. В ряде школ проводятся уроки по правилам дорожного движения. Детям рассказывается, как необходимо переходить улицы и перекрестки, а также строить более безопасный маршрут между домом и школой.

Мероприятия в рамках акции «Осторожно, дети!» направлены на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военнослужащими-владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице