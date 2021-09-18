18.09.2021 (06:00)

Погрузку вооружения и военной техники на ж/д платформы завершили военнослужащие ВВО в Республике Бурятия для убытия на международные учения в Монголию

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированные в г. Кяхта (Республика Бурятия), завершили погрузку боевой техники на железнодорожные платформы для убытия в Монголию для участия в российско-монгольском военном учении «Селенга-2021»

Для передислокации около 100 единиц вооружения и более 600 военнослужащих ВВО на станции Наушки (Республика Бурятия) было подготовлено два железнодорожных эшелона.

В ходе подготовительных мероприятий к совместному российско-монгольскому учению, проведены контрольные занятия на допуск к участию в учении, проверена готовность аппарата руководства от Российской стороны. На завершающем этапе с подразделениями проведено тактическое учение с боевой стрельбой.

Накануне из пункта постоянной дислокации мотострелковые подразделения совершили марш более 30 км на станцию погрузки Наушки.

Открытие учения «Селенга» состоится в полевом лагере на полигоне «Дойтын Ам» в Монголии.

Как сообщалось ранее, в международном учении от ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнеметный взвод, разведподразделения.

«Селенга - 2021» четырнадцатое совместное учение, в котором примут участие военнослужащие ВВО. С 2008 по 2010 годы маневры носили название «Дархан» (в переводе с монгольского - "Кузнец"). С 2011 года международное учение было переименовано по названию реки Селенга, которая протекает по территории Монголии и России.

Международное учение «Селенга» проводится ежегодно, начиная с 2008 года, в ходе которого российские и монгольские военнослужащие отрабатывают совместные действия по поиску, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

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