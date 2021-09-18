18.09.2021 (04:30)

На Тихоокеанском флоте завершились сборы с молодыми лейтенантами

В ходе сборов с молодыми офицерами были проведены лекционные и практические занятия, направленные на ознакомление с особенностями организации боевой подготовки и повседневной деятельности на Тихоокеанском флоте.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц выступил перед молодыми лейтенантами в Доме офицеров флота, где рассказал об участии офицеров в деятельности сил ТОФ на 2022 год.

Всего на флот прибыло порядка 400 лейтенантов.

Большая часть прибывших молодых офицеров – это штурманы, минёры, артиллеристы, ракетчики, связисты и лётчики морской авиации. Часть из прибывших офицеров уже приняли дела и должность. Остальные выпускники окончили вузы других видов Вооруженных Сил и родов войск и являются специалистами в области медицинского и тылового обслуживания, ремонта и эксплуатации бронетанковой техники и вооружения, организации военной связи, противовоздушной обороны, а также физической подготовки.

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