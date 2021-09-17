17.09.2021 (21:08)

Представители Главного командования ВМФ почтили память героев 1-ой особой бригады морской пехоты

Представители Главного командования ВМФ приняли участие в памятных мероприятиях в деревне Пигелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, посвященных памяти погибшей в сентябре 1941 года 1-ой особой бригады морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота.

Началось памятно-торжественные мероприятие с вноса государственного флага России, после чего все присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили к памятнику венки и цветы. Настоятель храма Святого Феодора Ушакова иерей Аркадий Николя и иерей храма Александр отслужили по погибшим молебен.

В завершении мероприятия состоялся небольшой концерт, на котором выступили ветераны морской пехоты Шатунов Юрий и Баркалов Владимир, а также солистка группы «Черные береты Санкт-Петербурга» Юлия Терешко.

Первая особая бригада морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота была сформирована 15 мая 1940 года в Кронштадте и была передислоцирована в Таллин, затем в Выборг и на острова Финского залива. На 1 января численность бригады составляла 6,5 тысяч человек, в том числе подразделение боевых пловцов-диверсантов. Командиром бригады был назначен полковник (в последующем генерал-майор береговой службы) Парафило Терентий Михайлович. С самого начала Великой Отечественной войны 22 июня бригада обороняла Таллин и приняла самое активное участие в ликвидации прорыва немецко-фашистских войск в Эстонию на различных направлениях. В ходе боев в сентябре 1941 года по Красным Селом бригада понесла такие тяжелые потери личного состава, что было принято решение о её расформировании.

В 2016 году по личной инициативе старосты деревни Пигелево Теодора Задорожного был установлен памятник с вечным огнем на въезде в деревню погибшим морякам 1 особой бригады морской пехоты. И с этого момента ежегодно в сентябре возле мемориала проводятся торжественные мероприятия, чтобы почтить память погибших морских пехотинцев.

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