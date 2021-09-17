17.09.2021 (18:26)
Более 2 тыс. военнослужащих проходят подготовку в межвидовых региональных учебных центрах инженерных войск
В межвидовых региональных учебных центрах, дислоцированных в Нижегородской и Волгоградской областях, проходят обучение более 2080 младших военнослужащих по 30 инженерным специальностям.
В их числе как военнослужащие по призыву, так и контрактной службы. По окончании обучения в конце октября – начале ноября текущего года состоятся выпускные экзамены, после чего специалисты будут распределены во все военные округа и во все виды и роды войск.
В ходе подготовки в учебных центрах применяются современные тренажеры инженерных машин. Система их контроля и управления ими четко отслеживает временные, качественные и количественные показатели обучаемого или экзаменуемого и позволяет за счет проведенного анализа сделать объективный точный вывод, на основе которого осуществляется дальнейшая подготовка военнослужащего.
За прошедший зимний период обучения войска пополнились более 2030 подготовленными младшими специалистами инженерных войск.