17.09.2021 (15:00)

В Екатеринбурге более 1 тыс. человек посетило выставку художника-фронтовика Леонида Буракова «Графика боевых лет»

Более 1 тыс. жителей Екатеринбурга и гостей уральской столицы посетили персональную выставку художника-фронтовика Леонида Буракова «Графика боевых лет», развернутую в фойе Дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО). Выставка открылась 12 сентября и была приурочена к празднованию Дня Танкиста.

Вниманию зрителей представлены 30 графических работ, созданных в 1970-1980-е годы по воспоминаниям военных и послевоенных лет. Картины написаны в карандашной и сангиной техниках. Некоторые графические листы созданы в технике линогравюры. На выставке кроме изображений со сценами войны и мирной жизни представлены портреты солдат – сослуживцев фронтовика.

Это вторая персональная выставка работ художника. Ранее выставка демонстрировалась в резиденции губернатора. При жизни фронтовика его работы нигде не выставлялись. Все демонстрируемые работы были предоставлены вдовой Леонида Буракова.

Справочно:

Бураков Леонид Ефремович (1925—1994) – ветеран Великой Отечественной войны, танкист-разведчик и профессиональный художник-график. Дошел до Праги, а затем после капитуляции Германии воевал. Награждён орденом Боевого Красного Знамени (дважды). Службу закончил в звании старшего лейтенанта.

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