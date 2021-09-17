17.09.2021 (17:45)

В Вольском филиале Военной академии МТО прошло собрание литературного объединения

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения в г. Вольске прошло собрание литературного объединения. В мероприятии приняли участие председатель ЛИТО Евгения Висюлькина, старший преподаватель кафедры русского языка Виктория Романова, преподаватель кафедры Алина Афанасьева, секретарь ЛИТО курсант Лев Лазарев и курсанты подразделений.

Собрание литературного объединения началось с лирического стихотворения и видеосюжета о поэзии. Евгения Висюлькина поздравила всех присутствующих с началом нового литературного года, пожелав присутствующим новых творческих успехов.

На заседании был подведен итог работе литературного объединения филиала академии за предыдущий период и намечены основные направления работы на 2021–2022 учебный год.

В работу активно включились молодые авторы: Иван Синельников, Арсений Дикарев, Вячеслав Хохлов и Даниил Легкоступов, Иван Леонтьев.

На собрании была отмечена активная работа курсанта выпускного курса Влада Тарасова, поэта с большим творческим талантом. Влад Тарасов активный участник мероприятий и печатных сборников ЛИТО.

На собрании участниками были отмечены Дни воинской славы и памятные даты сентября, а также юбилеи литературных авторов России со знакомством с их творчеством. Также были обсуждены мероприятия и направления работы литературного объединения на новый год, объявленный годом Петра Великого. Председатель ЛИТО Висюлькина Евгения рассказала об участии членов объединения в печатных изданиях других литературных организаций, например, в Альманахе Вольского литературного общества имени писателя Федора Панферова, познакомила присутствующих со своими новыми стихами.



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