17.09.2021 (18:00)

Центр «Авангард» и телевизионное объединение «АМиК» заключили соглашение о сотрудничестве

В Центральном академическом театре Российской Армии Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и телевизионное творческое объединение «АМиК» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию творческого, общественного и патриотического потенциала молодежи.

Подписи под документом поставили директор центра «Авангард» Дарья Борисова и президент Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения «АМиК» Александр Масляков.

Две организации договорились о проведении школ КВН, мастер-классов и встреч с известными чемпионами Высшей лиги на базе центра «Авангард».

«КВН — это не только юмор и шутки. Это возможность для появления и закрепления дружеских связей в молодежной среде. Поэтому мы приветствуем развитие КВНовского движения и окажем ему всевозможную поддержку. Турниры будут интегрированы в программу военных сборов и обеспечат дальнейшее всестороннее развитие курсантов центра, что повысит интерес молодёжи к военно-патриотическому образованию в целом», — отметила директор центра «Авангард» Дарья Борисова.



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