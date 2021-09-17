17.09.2021 (17:30)

В центре «Авангард» стартовал полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для старшеклассников

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» стартовал полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для школьников Центрального федерального округа.

В рамках первого образовательного дня мотивационные встречи с ребятами провели победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде Анастасия Мыскина, директор департамента военно-патриотического воспитания главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Антон Кузнецов, председатель Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты Российской Федерации Наталья Кравченко, финалист конкурса управленцев «Лидеры России-2019» Анатолий Тюрников.

В полуфиналы Всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли 6000 учеников 9-11-х классов из всех регионов страны. По итогам испытаний лучшие школьники примут участие в финале, который пройдёт в Международном детском центре «Артек».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». В 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 млн школьников и студентов колледжей.

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи.



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