17.09.2021 (17:15)

Российские танкисты 201-й военной базы в Таджикистане в ходе боевых стрельб освоили новые тактические приемы

Российские танкисты 201-й военной базы, расположенной в Таджикистане, в ходе боевых стрельб на горном полигоне Ляур освоили новые тактические приемы.

На танковой директрисе экипажи танков Т-72 вели огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику противника при фронтальном и фланговом движениях. При этом танкисты меняли огневые позиции и секторы обстрела, поочередно нанося удары из двух оборудованных рядом окопов, не задерживаясь на одной позиции более 30 секунд. Боевая машина заезжала в первый окоп, делала выстрел, тут же сдавала назад и сразу заходила в соседний окоп и снова давала залп по врагу.

Для развития у танковых экипажей умения поражать появляющиеся мишени была создана динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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