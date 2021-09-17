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17.09.2021 (16:30)

Олимпийский чемпион Никита Нагорный посвятил московских школьников в юнармейцы

В Москве в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась торжественная церемония посвящения школьников района Митино в ряды Юнармии. Присягу у 30 подростков приняли лидер Юнармии олимпийский чемпион Никита Нагорный и заместитель начальника Главного штаба движения Виктор Кауров.

«Поздравляю вас! Сегодня вы стали частью истории. Новой истории Отечества. Юнармейцы — это честь, отвага и милосердие. Это — элита российской молодежи, лучшие ее представители. Наверняка, вы задались вопросом: а что изменится в вашей жизни с сегодняшнего дня? Возможно, для кого-то вступление в Юнармию станет началом серьезного и ответственного пути. Для кого-то послужит проверкой самого себя. Ясно одно — те навыки, которые вы получите в рядах нашего движения, непременно пригодятся вам в жизни! Мы с вами хорошо понимаем, что несем ответственность за будущее нашей страны и поэтому надо готовить себя прямо сейчас к служению Отечеству. Вам, ребята, я желаю активно заниматься спортом, изучать историю своей страны, обладать качествами порядочного и честного гражданина, сделать все, чтобы быть полезными нашей Родине», — подчеркнул Никита Нагорный.

Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации — место, которое выбрали не случайно. Его залы хранят документы о Великой Отечественной войне. В память о страшных событиях и людях, которые погибли, защищая Родину, юнармейцы возложили корзины с цветами, а уже потом дали торжественную клятву.

В качестве подарка новых юнармейцев ждал концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, а также экскурсия по музею. В его залах представлено около 15 тыс. экспонатов, раскрывающих историю Вооруженных Сил: фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат, офицеров, прославленных военачальников. Сформированному отряду присвоено знаменитое имя, ветерана Великой Отечественной войны Героя Советского Союза главного маршала артиллерии Николая Воронова.

Все ребята, кого посвятили в юнармейцы, получили особенный подарок — книгу «Горячее сердце». В ней собраны истории про подростков, которые совершили подвиги, спасая жизни, или же работали в качестве волонтеров. Юнармейцы обещали равняться на своих товарищей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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