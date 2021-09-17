17.09.2021 (16:45)

В ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту реализуются меры по борьбе с коррупционными проявлениями

Для выявления фактов коррупционных проявлений, для пресечения преступлений, совершаемых с использованием служебного положения, и для повышения эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции в здании филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, расположенном по адресу г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 51, был установлен специализированный ящик: «Для письменных обращений граждан по фактам коррупции».

Доступ граждан к специализированному ящику, который установлен на первом этаже управления, осуществляется в рабочее время с 8:00 до 17:00.

Основными задачами руководства ЦЖКУ по Балтийскому флоту в мероприятиях по противодействию коррупции являются:

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

- содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией;

- формирование нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям;

- создание условий для выявления фактов коррупционных проявлений.

Выемка и приемка обращений осуществляется 1 раз в месяц. Учет, регистрацию, предварительную обработку и контроль поступающей информации осуществляет специально созданная в ЦЖКУ рабочая группа. Должностные лица, работающие с информацией, полученной из ящика, несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности в соответствии с действующим законодательством.

Для получения ответа на письменное сообщение необходимо указать контактную информацию: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, телефон.

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