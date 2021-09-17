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17.09.2021 (16:15)

Военная техника армейского корпуса Балтийского флота переводится на зимний период эксплуатации

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота (БФ) начался перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.

В преддверии мероприятий перевода в подразделениях прошли инструкторско-методические занятия по организации необходимых работ, были развернуты ремонтные пункты, сформированы команды специалистов. Особое внимание обращается на неукоснительное соблюдение мер безопасности и противопожарной защиты в ходе работ в парках.

В настоящее время проводится полный комплекс работ сезонного обслуживания: замена масла и специальных жидкостей, проверка функционирования основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем.

В зависимости от вида вооружения и техники будет выполнено до 60 технических операций на каждой штатной единице. В общей сложности на зимний режим эксплуатации предстоит перевести свыше 5 тыс. единиц вооружения и военной техники армейского корпуса Балтийского флота.

Завершающим этапом перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в соединениях и воинских частях будут созданы специальные комиссии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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