17.09.2021 (16:00)

В Челябинской области завершилось двустороннее тактическое учение с танковыми полками гвардейского танкового соединения ЦВО

Сегодня на полигоне в Челябинской области завершилось двустороннее тактическое учение с танковыми полками гвардейского танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО). Учение стартовало в начале недели. К практическим действиям привлекалось почти 2,5 тыс. военнослужащих, было задействовано более 700 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе финального этапа с боевой стрельбой танкисты уральской танковой дивизии отработали маневренный бой с уничтожением укрепленных и замаскированных объектов условного противника огнем из 125-миллиметрового орудия танков Т-72Б3 на дистанциях от 600 до 2500 метров.

На учении широко применялся опыт вооруженных конфликтов современности: «танковая карусель» и «сирийский вал», а также совместные действия огневых средств и беспилотной авиации в едином разведывательно-огневом комплексе.

В ходе мероприятия командиры танковых полков поочередно действовали друг против друга, отрабатывая нестандартные приемы ведения боевых действий, вводя противника в заблуждение относительно истинного направления удара и затягивая его подразделения в «огневые мешки» в условиях радиоэлектронного подавления и активного применения беспилотной авиации.

Справочно:

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия ЦВО сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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