17.09.2021 (15:45)
Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» в Кировской области
Военные автоинспекторы провели акцию «За безопасность дорожного движения» с водителями соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кировской области.
В парках воинских частей сотрудники ВАИ проверили исправность и техническое состояние транспортных средств с помощью мобильного пункта проверки технического состояния. В рамках акции автоинспекторы также провели занятия и приняли зачеты по Правилам дорожного движения у военнослужащих, управляющих автотранспортом.
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