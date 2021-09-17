17.09.2021 (15:45)

Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» в Кировской области

Военные автоинспекторы провели акцию «За безопасность дорожного движения» с водителями соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кировской области.

В парках воинских частей сотрудники ВАИ проверили исправность и техническое состояние транспортных средств с помощью мобильного пункта проверки технического состояния. В рамках акции автоинспекторы также провели занятия и приняли зачеты по Правилам дорожного движения у военнослужащих, управляющих автотранспортом.

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