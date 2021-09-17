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17.09.2021 (15:30)

В Сибири со снайперами ЦВО прошли занятия по психологической подготовке

С целью повышения навыков в поражении различных целей в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях с военнослужащими снайперских пар Центрального военного округа (ЦВО) были проведены занятия по психологической подготовке. На них были применены новые методики, позволяющие повысить уровень концентрации внимания и ускорить адаптацию снайперов к неблагоприятным условиям.

В ходе занятий военнослужащие выполнили нормативы по огневой подготовке, провели разведку цели, замаскировали огневые позиции и отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов. Также снайперы изучили новые методы организации снайперских засад.

В мероприятии было задействовано более 300 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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