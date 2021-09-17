17.09.2021 (15:15)

В Кузбассе мотострелки ЦВО в составе смешанных тактических групп уничтожили условного противника

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учения на полигоне Юргинский уничтожили условного противника в составе смешанных тактических групп.

По замыслу мероприятия военнослужащие разведывательного подразделения во взаимодействии с расчетом комплекса беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Леер-3» вскрыли передвижение условного противника, который намеревался захватить склад с боеприпасами и полевой пункт заправки. Мобильная тактическая группа, в состав которой вошли мотострелки, снайперы, расчет БЛА и саперы, получив разведданные, заминировала дорожное полотно и организовала засаду. Дождавшись приближения условного противника, по команде командира военнослужащие открыли огонь из автоматов АК-74, пулеметов ПКМ и снайперских винтовок СВД. Легкобронированную технику они поразили из ручных гранатометов РПГ-7В.

В учениях были задействованы свыше 600 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.

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