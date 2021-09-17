17.09.2021 (14:15)

В Зеленодольске состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Град» проекта 21631

Сегодня Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане состоялась торжественная церемония спуска на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631 (разработчик АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»), которому приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова присвоено наименование «Град».

С праздничным событием в жизни предприятия в этот день заводчан поздравили представители Правительства Российской Федерации, Республики Татарстан, Главного командования ВМФ, администрации Зеленодольского муниципального района, руководство Холдинговой компании «Ак Барс», Судостроительной корпорации «Ак Барс», а также представители проектанта, контрагентских организаций и др.

От имени главкома Военно-Морского Флота России адмирала Николая Евменова зеленодольских корабелов поздравил начальник управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Ильяс Шигапов. Он передал судостроителям слова адмирала Николая Евменова о том, что «очередной боевой корабль, оснащенный высокоточным оружием, построен зеленодольцами традиционно с высоким качеством и станет достойным пополнением для надводной составляющей Военно-Морского Флота».

«Корабли проекта 21631 на деле доказали свою высокую эффективность, действуя в составе ВМФ. Их характеристики проверены на практике. Развернутое серийное строительство малых ракетных кораблей проекта 21631 позволило заметно усилить потенциал надводных сил Военно-Морского Флота, который сегодня с честью выполняет задачи любой сложности», — сказано в поздравлении главкома ВМФ России.

В рамках мероприятия также состоялось традиционное разбитие бутылки шампанского о борт корабля «крестной матерью», а также награждение лучших работников завода, внесших значительный вклад в развитие судостроительного производства.

Малые ракетные корабли проекта 21631 строятся на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького с 2010 года. Согласно данным разработчика, они являются многоцелевыми кораблями и оснащены самыми современными образцами вооружения.

В настоящее время уже девять единиц данного проекта успешно выполняют поставленные задачи в составе ВМФ России.

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