17.09.2021 (12:45)

Московские школьники пополнили ряды Юнармии в Центральном музее Вооруженных Сил

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась церемония, посвященная принятию школьниками района Митино города Москвы клятвы юнармейца.

Организаторами праздника стали военнослужащие Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России и Службы по надзору за оборотом оружия в Вооруженных Силах РФ при поддержке Главного военно-политического управления ВС РФ.

«Сегодня важно уделять особое внимание укреплению единства российского общества посредством его культурного развития и передаче от поколения к поколению традиционных для нашего государства ценностей и норм, обычаев и образцов поведения, — сказал заместитель начальника Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации контр-адмирал Анатолий Корнев. — Нам ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы наша история была переписана, а подвиги десятков миллионов наших соотечественников обесценены. Для этого воспитание подрастающего поколения является одной из приоритетных задач!».

Сформированному отряду юнармейцев присвоено знаменитое имя участника гражданских войн в России и Испании, советско-польской, Зимней и Великой Отечественной войн Героя Советского Союза главного маршала артиллерии Николая Воронова.

Представители руководящего состава Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России и Службы по надзору за оборотом оружия в ВСРФ вручили ребятам удостоверения, нагрудные знаки Юнармии и ценные подарки.

Для гостей праздника в этот день в кинозале музея в живом исполнении прозвучали всемирно известные песни военных лет: «От героев былых времен» из фильма «Офицеры», «Моя армия самая сильная», «Над Россией моей» в исполнении солистов школьного ансамбля «Кузнечики» Александры Фёдоровой и Томаса Чяснавичюса.

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