17.09.2021 (12:15)

Торжественное закрытие совместного стратегического учения «Запад-2021» состоялась на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии

В церемонии приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Виктор Житник.

«Данное учение являлось завершающий этапом совместной подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, проводимом раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления. Высокий уровень взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах выполнения поставленных задач», - сказал в приветственным слове генерал-полковник Сергей Истраков.

В рамках церемонии закрытия состоялось награждение участников учения от воинских контингентов Республики Баларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, добившихся наилучших результатов во время маневров.

«Личный состав соединений, воинских частей и подразделений показали высокую боевую выручку и способность решать сложные тактические задачи в обороне, наступлении и в ходе совершения маршей», - отметил Сергей Истраков.

По завершении церемонии награждения состоялся торжественный марш колонн техники подразделений, принимавших участие в ССУ «Запад-2021». Перед трибуной проехали образцы бронетехники сухопутных войск Республики Беларусь и Российской Федерации, это основные боевые танки Т-72Б и Т-80У, боевые машины пехоты и десанта БМП-2 и БМД-4, ствольная артиллерия 2С5 и 2С19 «МСТА-С» , реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и «Торнадо-Г».

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