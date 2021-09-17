17.09.2021 (12:00)
В Поволжье экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС отработали полеты строем на малых дистанциях
В Саратовской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка прошли плановые полёты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.
Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности лётного состава, а также практическая отработка полётов на авиационной технике в строю на малых дистанциях.
В ходе выполнения полётного задания особое внимание уделялось совершенствованию навыков техники пилотирования с элементами воздушной навигации.
На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
В течение одной лётной смены было задействовано до 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.