17.09.2021 (11:45)

В Тверском полку Военно-транспортной авиации прошли комплексные тренировки с подразделениями антитеррора

Военнослужащие военно-транспортного авиационного полка приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму. В ходе мероприятия они пресекли попытку проникновения условного противника на территорию авиационного полка. Также дежурные подразделения отработали порядок действий при ликвидации последствий террористических актов.

Кроме того, во время тренировки военнослужащие, заступающие в суточный наряд, провели осмотр территории на наличие подозрительных предметов и взрывчатых веществ.

По итогам тренировки личный состав показал высокую готовность к отражению вооруженного нападения.

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