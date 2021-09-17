17.09.2021 (11:00)

Губернатор Калужской области вручил авиаполку дальней авиации медаль за особые заслуги перед регионом

Авиационный полк дальней авиации, дислоцированный в Калужской области, с рабочей поездкой посетил губернатор региона Владислав Шапша.

В ходе встречи с военнослужащими обсуждались вопросы благоустройства военного городка и прилегающей территории, а также была организована экскурсия по воинской части.

Глава региона от имени всех калужан поблагодарил военных лётчиков за выполнение их служебного долга и пожелал военнослужащим и их семьям здоровья и благополучия.

«Лётчики авиационного полка дальней авиации выполняют важные боевые задачи по обеспечению безопасности нашей огромной страны. Для нас большая гордость то, что дальняя авиация базируется на Калужской земле», — сказал Владислав Шапша.

В завершение встречи губернатор Калужской области вручил медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени авиационному полку в лице командира части полковника Олега Тимошина.

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