17.09.2021 (11:30)

После учения «Запад-2021» войска Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации

Войска Западного военного округа, задействованные в Нижегородской области в совместном стратегическом учении (ССУ) «Запад-2021», возвращаются в пункты постоянной дислокации в Воронежскую, Московскую, Курскую, Ивановскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую, Тамбовскую и Брянскую области.

Воинские подразделения совершают марши на железнодорожные станции, где осуществляют погрузку на платформы. Свыше 5 эшелонов уже находятся в движении. Три соединения уже прибыли в пункты постоянной дислокации и занялись обслуживанием вооружения и военной техники. В общей сложности военнослужащие преодолеют расстояния от 500 до 1500 км.

Всего в учении «Запад-2021» на территории России и Белоруссии приняли участие до 200 тыс. человек, было задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице