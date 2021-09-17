17.09.2021 (10:15)

Министр обороны России проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ на участке, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

«Как положено в нашей стране, голосование началось с Востока, с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Голосуют все округа и флота. Активно идет голосование в Центральном военном округе. Традиционно в Вооруженных Силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда», — сказал журналистам глава военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что для каждого военнослужащего и гражданина России участие в выборах по избранию законодательной власти — это важная и ответственная задача.

«Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строится по соответствующим законам, которые принимает, в том числе Государственная Дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют», — добавил Министр обороны.

На выходе из участка для голосования глава военного ведомства сфотографировался по просьбе ребят, которые пришли сюда вместе с родителями. Одному из них — Данииле Кириенко, который сказал, что мечтает стать десантником, генерал армии Сергей Шойгу подарил свою фуражку. «Будешь хорошо учиться — будешь генералом!», — сказал Шойгу.

Отметим, что руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации участвует в голосовании на избирательных участках, открытых на территориях воинских частей. В частности, на участке, расположенном на территории 45-й бригады спецназа, проголосовал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Несмотря на то, что практически 100 процентов военнослужащих вакцинированы, на избирательных участках все три дня голосования проводятся противоковидные мероприятия. Возможность проголосовать предоставлена всем военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных Сил, не только на территории России, но и в расположениях российских военных баз за рубежом.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице