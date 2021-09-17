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17.09.2021 (10:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход с ремонтной ротой

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился полевой выход с ремонтным подразделением.

В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали вопросы оборудования сборного пункта поврежденных машин, подготовки рабочих мест для выполнения ремонта, маскировки укрытий, охране и обороне места дислокации, а также преодоления условно зараженных участков местности на технике.

За неделю специалисты на практике в полевых условиях произвели ремонт четырех единиц военной техники, из них один ремонт являлся наиболее сложными.

Полевой выход ремонтной роты прошёл на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и проводился в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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