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17.09.2021 (09:30)

Во Владикавказе завершена работа инфекционного отделения ЮВО

Медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) завершили работу по оказанию медицинской помощи больным COVID-19 в Северной Осетии.

За время работы специалисты медицинской службы приняли на лечение более 60 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий проводился во в нештатном инфекционном отделении 412-го военного госпиталя, развернутом на фондах Республиканского эндокринологического диспансера во Владикавказе.

«Задачи, которые стояли перед военными медиками, – разгрузить Клиническую больницу скорой медицинской помощи, принять участие в лечении и маршрутизации больных – выполнены в полном объеме. Республиканская клиническая больница прекратила подачу больных в инфекционное отделение в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в республике стабилизировалась. Задачи выполнены, случаи летального исхода при лечении допущены не были», – рассказал начальник 412-го военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации подполковник медицинской службы Аркадий Смольников.

Решение об оказании помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия граждан Республики Северная Осетия – Алания военными специалистами ЮВО было принято Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу после обращения в его адрес временно исполняющего обязанности главы субъекта Сергея Меняйло.

В состав нештатного инфекционного отделения вошли врачи и медицинский персонал 412-го военного госпиталя, военные медики объединений, соединений, воинских частей и медицинских организаций ЮВО и Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина
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