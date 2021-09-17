17.09.2021 (09:15)

Военнослужащие ЮВО и Южной Осетии учились уничтожать низколетящие объекты противника на двустороннем учении

Подразделение по борьбе с беспилотной авиацией 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Южной Осетии уничтожили низколетящие объекты противника в ходе двусторонних батальонных тактических учений на полигоне Дзарцем.

Военнослужащие применили новые методы борьбы с низколетящими беспилотными летательными аппаратами. Подразделение в составе отделения определило цель, классифицировало ее и поразило из стрелкового оружия.

Также специалисты радиоэлектронной борьбы выполнили электромагнитное маскирование артиллерийских позиций от беспилотной авиации. Условный противник предпринял попытку сбросить самодельные взрывные устройства на подразделения. С помощью станций помех военнослужащие отработали действия по выводу из строя спутниковых средств разведки и радиосвязи противника.

Новая методика была разработана с учетом боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористических действий в Сирии.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках двусторонних учений в Южной Осетии привлечено более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в их числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «Стрела», самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7В.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечне и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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