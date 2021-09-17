17.09.2021 (09:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершилось батальонно-тактическое учение

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершилось батальонно-тактическое учение с мотострелковым батальоном.

По завершении заключительного этапа батальонно-тактического учения мотострелковый батальон совершил марш на военной технике в пункт постоянной дислокации.

В рамках батальонно-тактического учения, которое продлилось неделю военнослужащие мотострелкового батальона преодолели на технике около 200 километров, израсходовали более 150 тысяч боеприпасов и имитационных средств при ведении оборонительного и наступательного боя, а также при встрече с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Батальонно-тактическое учение проводилось в течении недели на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ согласно плана боевой подготовки войск Западного военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице