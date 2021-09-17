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17.09.2021 (07:45)

Разведчики ЮВО совершат восхождение в горах Северной Осетии

Более 300 разведчиков Южного военного округа в ходе специальной подготовки отработают восхождение в горы и десантирование с парашютом на горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия – Алания.

Опытные инструкторы в рамках специального курса обучат военнослужащих практическим действиям в горной местности, скорострельной стрельбе, экстремальному вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных и природных средств, специальной экипировки.

Разведчики обучатся тактико-специальным приемам ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также преодолению скалистых участков местности различной крутизны и сложности с использованием альпинистской системы, ледорубов, жумаров, карабинов и веревок.

Раз в неделю разведчики будут осуществлять суточные выходы по незнакомым маршрутам на высотах от 1500 до 2700 м над уровнем моря, на которых будут отрабатывать действия в сторожевом охранении, патрулировании и в секрете с использованием средств современной цифровой связи и навигации, а также комплексов разведки и связи «Стрелец».

Завершением обучения на полигоне Дарьял станут зачетные упражнения по всем видам боевой подготовки, тактико-специальные соревнования с розыгрышем учебных дуэлей между подразделениями, восхождение на гору Араухох и совершение прыжков с парашютом с вертолетов Ми-8АМТШ на ограниченную площадку.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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