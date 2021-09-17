17.09.2021 (07:30)

Специалисты РХБ защиты ЮВО в Южной Осетии обеспечили передислокацию войск на учении

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты российской военной базы 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии обеспечили маскировку передислокации батальонных тактических групп от современных средств разведки в рамках двусторонних учений.

Личный состав аэрозольного подразделения, применив современные термодымовые машины ТДА-2К, создал перед фронтом условного противника аэрозольное облако протяженностью около одного километра.

Таким образом, удалось скрыть от «противника» маневры мотострелковых подразделений, выполнив поставленную задачу. Маскировка батальонных групп помогла достичь тактического преимущества над условным противником.

Кроме того, специалисты РХБ защиты осуществили постановку аэрозольных завес на одном из пунктов управления с помощью переносных средств аэрозольного противодействия – унифицированных дымовых шашек – дистанционным способом с помощью радиоэлектронных средств подрыва.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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