17.09.2021 (08:00)
На Камчатке объекты Министерства обороны готовы к отопительному сезону
На Камчатке завершились подготовительные мероприятия на объектах Войск и сил на Северо-востоке и Подводных сил Тихоокеанского флота к отопительному сезону 2021-2022 года.
Уже полностью проведены профилактические работы на теплотрассах и тепловых сетях в соединениях, воинских частях и подразделениях, в том числе дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей Тихого океана, на острове Врангеля и мысе Шмидта.
Проведены пробные запуски котельных и в ближайшее время начнётся заполнение теплотрасс и тепловых сетей.
Силами ремонтно-подготовительных бригад, сформированных в частях и ЖКО №3, проведены работы на более чем 100 тепловых объектах. Бригады полностью обеспечены по всей номенклатуре запасными частями и расходными материалами, закупленными по государственным контрактам.
Отопительный сезон в воинских частях начался вместе с гражданскими объектами с 16 сентября 2021 года в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края.