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17.09.2021 (07:15)

Расчеты ПВО армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы на полигоне Опук

На межвидовом полигоне Опук в ходе тактического учения состоялись боевые стрельбы подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) Армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

В рамках боевых стрельб расчеты зенитных ракетных систем (комплексов) «Оса» и «Стрела-10» успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные быстролетящие воздушные цели условного противника.

Специальные мишени позволили зенитчикам отработать широкий спектр учебных упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения.

Помимо этого военнослужащие отработали навыки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

В частности по замыслу учения, БЛА условного противника направлялись в сторону позиций подразделения и были обнаружены средствами разведки системы ПВО. После чего были уничтожены боевым расчётом зенитной установкой ЗУ-23-2 на базе автомобиля КаМАЗ.

В ходе учения, к которым привлекалось свыше 100 военнослужащих и около 20 единиц техники, военнослужащие боевых расчетов успешно поразили все воздушные цели, показав хороший уровень профессионализма и слаженности экипажей.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , ПВО
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