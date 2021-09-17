17.09.2021 (07:00)

Артиллеристы ЦВО уничтожили бронетехнику и живую силу наступающего противника на учении в Сибири

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Кемеровской области уничтожили бронетехнику и живую силу наступающего противника.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили на удалении более десяти километров движущуюся колонну бронетехники условного противника к местам дислокации войск и передали разведданные на командный пункт.

Расчеты «Мста-С» и «Штурм-С» выдвинулись в назначенный район, провели рекогносцировку местности, перевели орудие из походного положения в боевое, заняли огневые позиции и выстрелами прямой и полупрямой наводкой уничтожили колонну движущейся бронетехники. В ходе нанесения огневого поражения по силам условного противника все цели были уничтожены.

Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10».

Кроме того, в ходе учения военнослужащие отработали задачи взаимодействия при организации и управлении огнем артиллерийских подразделений.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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