17.09.2021 (06:45)

Крупномасштабным огнем из всех орудий завершился полевой выход ракетных войск и артиллерии в Амурском общевойсковом объединении ВВО

Крупномасштабным залпом из всех орудий завершился полевой выход ракетных войск и артиллерии в Амурском общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО).

В течении месяца на учебных полигонах расположенных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае проходили учебные занятия с военнослужащими входящими в расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация», «МСТА-С», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган». В ходе проведения занятий в полевых условиях артиллеристы совершенствовали навыки решения индивидуальных задач боевой стрельбы с огневых позиций разной степени сложности, в том числе в условиях ограниченного времени и с применением различных типов боеприпасов.

Особое внимание при отработке учебных задач, было уделено совместным действиям артиллеристов с подразделениями разведки и расчетами беспилотной летательной авиации (БПЛА). Были отработаны мероприятия передачи разведывательной информации с комплекса разведки, управления и связи КРУС «Стрелец» с ретрансляцией информации через БПЛА на командные пункты артиллерии. Данный способ отработки огневых задач показал свою высокую эффективность и позволил в значительной мере сократить время на обнаружение целей, наведение на них орудий, а также более точно выполнять их поражение. Все отработанные в ходе полевого выхода учебные задачи, были спланированы с учетом опыта полученного в ходе военных конфликтов, а также в Сирийской Арабской Республике.

На полевом выходе артиллеристы выполнили более 1,5 тысяч задач и нормативов по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению. В ходе учений было поражено более 1 тысячи целей и израсходовано около 80 тонн различных боеприпасов.

В завершении полевого выхода ракетные и артиллерийские подразделения совершат марши в составе колонн техники в пункты постоянной дислокации.

Для проведения учения привлекалось около 2000 военнослужащих и 600 единиц техники различного назначения.

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