17.09.2021 (06:30)

Снайперы ВВО в Забайкалье учились поражать живую силу и легкобронированную технику условного противника в темное время суток

Снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе проведения практического занятия в темное время суток совершенствовали навыки по поражению живой силы и техники условного противника на полигоне «Борзя-Новая».

В частности в полевых условиях военнослужащие вели стрельбы по мишеням, имитирующим легкобронированную колесную технику и находящийся в ней личный состав условного противника на дальностях до 1 тыс. метров.

Особое внимание при выполнении огневых задач было уделено вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведения прицельного огня из снайперских винтовок СВД на максимальных дистанциях от 300 до 1200 метров с применением оптических прицелов, в различных условиях местности в ночное время суток.

Также, снайперы получили опыт скрытого перемещения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, научились выбирать и оборудовать позиции, пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, поражать цели и корректировать огонь.

Кроме того, военнослужащие подразделения стрелковой роты снайперов выполнили задачу по преодолению зараженного участка местности с применением индивидуальных средств защиты, а также отработали задачи по оказанию медицинской помощи условно раненым с их дальнейшей эвакуацией с «поля боя».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице