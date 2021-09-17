17.09.2021 (06:15)

Расчеты "Искандер-М" ВВО в Забайкалье приняли участие в тренировке по управлению ракетными ударами

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, на одном из полигонов приняли участие в практической тренировке с выполнением задач по подготовке, нанесению и управлению ракетными ударами.

В ходе занятия ракетчики совершили многокилометровые марши в основные и запасные позиционные районы, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, а также маскировке и инженерному оборудованию позиций, доставке и перегрузке ракет.

Командованием соединения оценивалась способность командиров подразделений принимать самостоятельные решения на применение сил в различных условиях обстановки. Также были проверены практические навыки расчетов пусковых установок по подготовке к стрельбе и выполнению одиночных и групповых ракетных ударов с проведением электронных пусков ракет по целям, имитирующим командные пункты и радиолокационные станции "противника" на удалении в несколько сотен километров.

В мероприятии приняли участие около 250 военнослужащих, было задействовано до 50 единиц техники ракетного соединения общевойсковой армии ВВО.

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