17.09.2021 (06:00)

Молодые летчики армии ВВС и ПВО ВВО выполнили сложные полеты на разных типах самолетов и вертолетов

На Дальнем Востоке молодые пилоты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили полеты на разных типах самолетов и вертолетов в соответствии с летным предназначением.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили элементы сложного пилотажа, упражнения пилотирования боевых воздушных судов на предельно малых и максимально допустимых высотах, маневрирование при ведении учебного воздушного боя.

Особое внимание обращалось на отработку перехвата средств воздушного нападения условного противника в условиях применения им активных и пассивных радиолокационных помех, а также выполнение на точность одного из самых сложных элементов летной подготовки - нанесение группового авиационного удара по объектам условного противника.

На заключительном этапе совершенствования летной подготовки молодые летчики отработали взаимодействие друг с другом при наступательных и оборонительных действиях в воздушных боях.

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