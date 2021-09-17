17.09.2021 (05:45)

В Забайкалье началось учение с подразделениями отдельного инженерного полка ВВО

На одном из полигонов в Забайкальском крае стартовало учение с подразделениями отдельного инженерного полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

В рамках учения военнослужащие в составе подразделений были подняты по учебной тревоге и отработали ряд вопросов маршевой подготовки, включая выход военной и специальной техники из парка боевых машин, формирование колонн для совершения марша в назначенный район для выполнения задач по предназначению.

В полевых условиях инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений различных видов, оборудованию позиций для подразделений общевойсковой армии, обеспечению движения техники по пересеченной местности с помощью специальной дорожной техники, а также по инженерной разведке маршрутов и дорог в районе учебно-боевого предназначения.

Отдельно будет проработан вопрос по обеспечению подразделений чистой водой и электроэнергией. При решении этих задач военными инженерами будут использованы автономные передвижные электростанции и новейшие станции очистки воды СКО-10 «Гигиена» с расширенным функционалом.

В общей сложности в учении принимают участие более полутысячи военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной и специальной инженерной техники.

Мероприятие боевой подготовки инженерных подразделений является плановым и завершится к концу текущей недели.

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