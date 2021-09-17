17.09.2021 (05:30)

Бойцы спецназа ВВО в Забайкалье совершенствуют навыки армейской тактической стрельбы

Военнослужащие отдельного подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае совершенствуют мастерство в выполнении упражнений новой дисциплины боевой подготовки сухопутных войск - армейской тактической стрельбы из стрелкового оружия.

Для проведения занятий и тренировок по данной дисциплине на полигоне «Красный Яр» оборудован специальный участок со стенами-укрытиями, ходами и коридорами для ведения стрельбы из различных положений.

В ходе выполнения огневых задач от военнослужащих требуется поразить цели на дальности от 25 до 50 метров с использованием автоматов АК-74М, АК-12, 9-мм пистолетов ПМ и пистолетов Ярыгина «Грач».

Большинство упражнений выполняются военнослужащими спецназа из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции. Такая методика огневой подготовки принципиально отличается от стандартных стрельб из стрелкового оружия, так как оценивается не только точность поражения, но и время, которое затратил военнослужащий на поражение всех целей.

Освоение упражнений армейской тактической стрельбы способствует качественной подготовке личного состава для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства, в том числе домов, завалов, а также городских кварталов. Она позволяет выработать необходимые практические навыки военнослужащего, такие как скорость и точность поражения целей.

В занятиях принимают участие свыше 100 военнослужащих отдельного подразделения специального назначения ВВО.

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