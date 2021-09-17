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17.09.2021 (05:00)

Воздушно-космические силы выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук в ходе мероприятия заявил, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу,поразив условную цель с заданной точностью».

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
РВСН , Воздушно-космические силы (ВКС)
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