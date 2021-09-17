17.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили безопасность при строительстве грунтовой дороги к вышке сотовой связи в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечили безопасность при строительстве грунтовой дороги к вышке сотовой связи в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы обеспечили безопасность работ при строительстве грунтовой дороги от населенного пункта Джанатяг до вышки сотовой связи в Мардакердском районе Нагорного Карабаха.

Вышка сотовой связи расположена вблизи линии разграничения сторон и требует регулярного обслуживания. Администрация приняла решение для обслуживания данного объекта построить грунтовую дорогу, обратившись для обеспечения безопасности в российский миротворческий контингент.

«Администрация Мардакерского района обратилась в российский миротворческий контингент с просьбой обеспечить безопасность дорожных работ в близи населенного пункта Джанятаг. Жителям необходимо общаться с родными, друзьями и в этом районе проблемы со связью, поэтому эта вышка здесь необходима. Местное население относится к нам дружелюбно, в случае необходимости знает к кому обратиться», - сказал представитель российского миротворческого контингента Данил Никитин.

В настоящий момент дорожные рабочие приступили к снятию верхнего слоя старого грунта и уплотнению основания будущей дороги для дальнейшей укладки подушки из гравия при содействии российских миротворцев.

«Будем делать дорогу до вышки сотовой связи. Обратились к миротворцам, чтобы обеспечили безопасность проводимых работ, так как они проходят в 200 метрах от границы Азербайджана. Вышка находится рядом с населенным пунктом Джанятаг, обеспечивает связь местным жителям, всего около 2 тысяч человек.

Миротворцы откликнулись, приехали и обеспечивают нашу безопасность», - сказал представитель строительной компании Андраник Мусаелян.

Системный комплекс приёмопередающей аппаратуры обеспечивает более 5 тыс. жителей отдаленных районов Нагорного Карабаха мобильной связью и высокоскоростным интернетом.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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